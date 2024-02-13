Стримера Mellstroy объявило в розыск МВД России после заведения уголовного дела на блогера в Белоруссии. Об этом пишет Telegram-канал Mash. Газета.Ru

По данным издания, в Белоруссии на стримера возбудили уголовное дело за уклонение от срочной службы. Отмечается, что Mellstroy долгое время скрывался от представителей военкомата в Москве. По этой причине МВД РФ объявило в розыск блогера, чтобы в дальнейшем передать его Минску. Lenta.ru