Стримера Mellstroy объявило в розыск МВД России после заведения уголовного дела на блогера в Белоруссии. Об этом пишет Telegram-канал Mash. Газета.Ru
По данным издания, в Белоруссии на стримера возбудили уголовное дело за уклонение от срочной службы. Отмечается, что Mellstroy долгое время скрывался от представителей военкомата в Москве. По этой причине МВД РФ объявило в розыск блогера, чтобы в дальнейшем передать его Минску. Lenta.ru
Блогер осенью 2020 года в апартаментах в башне "Москва" комплекса "Москва-Сити" во время прямой трансляции на одном из видеохостингов в присутствии гостей несколько раз ударил девушку лицом об стол и оттолкнул ее, она упала на пол. Девушка подала заявление в полицию, было возбуждено уголовное дело. Блогера осудили на полгода исправительных работ. ТАСС