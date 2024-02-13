Mellstroy объявили в розыск из-за уголовного дела в Белоруссии

Стримера Mellstroy объявило в розыск МВД России после заведения уголовного дела на блогера в Белоруссии. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, в Белоруссии на стримера завели уголовное дело за уклонение от срочной службы. На родине Mellstroy грозит до двух лет тюрьмы. Сейчас его разыскивают в России, чтобы передать коллегам из соседней страны. Сам стример на данный момент проживает в Дубае.

5 августа Mellstroy отправил стримеру Виталию Папичу два доната по 500 тысяч рублей, попросив его поиграть на трансляции в Dota 2. Спустя два дня Mellstroy снова отправил стримеру донат на 1 млн рублей с аналогичной просьбой, а после еще раз подарил ему 1 миллион рублей, попросив Папича сходить за пивом, пока качается игра.

8 августа Mellstroy отправил стримеру Хесусу 5 млн руб., попросив того побриться налысо, а также перевел Папичу еще 1 млн руб. с фразой «Иди за пивом».