Суд приговорил к 21 году колонии насиловавшего своих детей американца
Савеловский районный суд Москвы приговорил гражданина США Дэвида Барнса к 21 году колонии строгого режима по делу о педофилии. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда во вторник, 13 февраля.
Иностранца признали виновным по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Установлено, что в период с 2014 по 2018 годы Барнс регулярно насиловал собственных детей в своем доме в Техасе. Супруга американца в 2020 году подала на развод и вернулась в Россию, после чего сообщила о произошедшем в правоохранительные органы.
В 2022 году Барнс прилетел в Москву по туристической визе и был задержан. Позднее его заключили под стражу.
Помимо лишения свободы суд обязал выплатить каждому из своих сыновей по 1,5 миллиона рублей в качестве моральной компенсации.
Похожая история произошла в Лосиноостровском районе столицы. Местный житель насиловал свою дочь в период с 15 по 21 декабря 2021 года. Спустя почти два года девочка смогла рассказать о произошедшем матери.