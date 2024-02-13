Суд приговорил к 21 году колонии насиловавшего своих детей американца

Савеловский районный суд Москвы приговорил гражданина США Дэвида Барнса к 21 году колонии строгого режима по делу о педофилии. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда во вторник, 13 февраля.

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Иностранца признали виновным по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Установлено, что в период с 2014 по 2018 годы Барнс регулярно насиловал собственных детей в своем доме в Техасе. Супруга американца в 2020 году подала на развод и вернулась в Россию, после чего сообщила о произошедшем в правоохранительные органы.

В 2022 году Барнс прилетел в Москву по туристической визе и был задержан. Позднее его заключили под стражу.

Помимо лишения свободы суд обязал выплатить каждому из своих сыновей по 1,5 миллиона рублей в качестве моральной компенсации.