На Кубани неизвестный напал на ребенка на улице

Жительница Краснодара пожаловалась, что ее сына избил мужчина из соседнего дома. Кадры нападения опубликовал Telegram-канал «Типичный Краснодар».

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Мать пострадавшего ребенка утверждает, что все произошло еще 30 сентября 2023 года во дворе у дома 18 в ЖК «Любимово».

«Напал на моего 13-летнего сына и завалив на землю избил ногами при этом выламывал руки, дабы ребенок не мог сопротивляться», — рассказала женщина.

На кадрах опубликованной записи с камер видно, как мужчина набрасывается на мальчика, валит его на землю, а затем наносит несколько ударов. На избиение обращают внимание прохожие и подходят к агрессивному краснодарцу, после чего тот оставляет мальчика в покое и уходит.

Мать ребенка вызвала сыну «скорую», а также сообщила о случившемся в полицию. Но, как утверждает женщина, правоохранители не реагировали на ее заявление должным образом.

После публикации видео избиения в интернете в пресс-службе краевого МВД заявили, что проводят проверку по факту случившегося в установленном порядке, а также раскрыли детали дела.

По информации полиции, мужчина напал на подростков, катающихся во дворе на мототранспорте, мешая жителям ЖК.