Подросток в наушниках погиб под электричкой в Москве

Двое подростков попали под поезд в Москве и Подмосковье из-за того, что шли по путям в наушниках и не услышали приближение состава. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Западного межрегионального управления на транспорте СК России во вторник, 13 февраля.

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По информации ведомства, 12 февраля на станции Куровская поезд сбил юношу. Пострадавший переходил пути в наушниках и капюшоне, из-за чего не заметил приближение поезда. Молодого человека госпитализировали.

Похожая история произошла на станции Рассудово в Троицком административном округе. Молодой человек попытался проскочить на «красный», однако был сбит составом. От полученных травм он скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть человека».

— Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации призывает граждан быть внимательными на объектах железнодорожного транспорта, не подвергать опасности свою жизнь! — подчеркнули в ведомстве.