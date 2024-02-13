В Москве мужчина напал на знакомого с ножом
Мужчина напал на знакомого во время ссоры и несколько раз ударил его ножом около жилого дома на Донецкой улице в Москве, пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
"Около подъезда жилого дома на Донецкой улице злоумышленник в ходе конфликта со своим знакомым нанес ему ножом несколько ударов по телу.<…> Мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии", - сказали в надзорном ведомстве.
В пресс-службе ГСУ СК России по Москве добавили ТАСС, что нападавший задержан. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ). В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте мужчины.