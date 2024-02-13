В Москве мужчина напал на знакомого с ножом

Мужчина напал на знакомого во время ссоры и несколько раз ударил его ножом около жилого дома на Донецкой улице в Москве, пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.