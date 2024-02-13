ФСБ предотвратила подрыв у газораспределительной станции в Ленинградской области . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В ЦОС добавили, что рядом с газораспределительной станцией был задержан подозрительный мужчина, который оказался иностранным гражданином, украинцем по национальности. У него изъяли и обезвредили пять самодельных взрывных устройств, которые он планировал заложить на трубопроводном узле.