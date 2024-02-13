В Казани ученица выпала из окна школы после ссоры с одноклассницей

В казанской школе девочке понадобилась помощь медиков после ссоры с подругой. Об этом сообщает Telegram-канал «Казань на максималках».

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Инцидент произошел в школе №129. По словам очевидцев, во время второго урока между ученицами возник словесный конфликт из-за молодого человека.

В результате пострадавшая выпала из окна третьего этажа и приземлилась в сугроб. После падения она находилась в сознании и общалась с педагогами. По предварительной информации, ребенка не выталкивали намеренно.

На данный момент девочка находится в больнице.

Как сообщает Telegram-канал Mash Iptash, девочка приревновала одноклассницу к другому ученику.