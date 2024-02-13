Появилась новая версия гибели девочки при пожаре на юго-востоке Москвы

Причиной пожара, в результате которого погибла трехлетняя девочка, могло стать возгорание телевизора. Об этом стало известно во вторник, 13 февраля.

По информации «Московского комсомольца», такую версию выдвинула мать девочки. По ее словам, аппарат для приготовления сладкой ваты появился в доме год назад. С тех пор им ни разу не пользовались.

Женщина предполагает, что ее дочь могла включить в розетку телевизор. Она обратила внимание на то, что устройство лопнуло изнутри.

Трагедия, о которой идет речь, произошла в квартире на улице Верхние Поля. Спасатели обнаружили двух пострадавших детей — девочек трех и двух лет — и передали их бригаде скорой помощи. Несмотря на все усилия врачей, старший ребенок скончался от отравления угарным газом. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».