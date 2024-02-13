Изрезавшая подругу сибирская школьница вернулась к учебе

Инцидент произошел 1 октября прошлого года. Пострадавшая школьница встретилась с одноклассницей у супермаркета, после чего отправилась с ней в лес. Там обидчица набросилась на нее, схватила за волосы, изрезала ей лицо и шею канцелярским ножом и угрожала отрезать язык. Нападавшая при этом заявила, что планировала нападение два года, однако ждала 14-летия, чтобы избавить от тюрьмы своих родителей. Мотивом нападения она назвала зависть к внешности подруги. Жертва убедила одноклассницу, что не сможет выжить, и тогда нападавшая ушла. Пострадавшая начала терять сознание, но успела вызвать скорую.