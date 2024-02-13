Изрезавшая подругу сибирская школьница вернулась к учебе
В Новосибирской области школьница, изрезавшая в октябре канцелярским ножом лицо подруге, вернулась к учебе, сообщает «КП-Новосибирск» со ссылкой на директора школы, где учились обе девочки. Семиклассница находится под домашним арестом.
Она учится заочно, лично с преподавателями не встречается и не общается, но выполняет задания по программе. Справляется с ними нормально, — рассказал директор школы.
По словам руководителя учебного заведения, документы девочки направлены в московскую психиатрическую клинику, где ей предстоит обследование. При этом дата госпитализации пока не назначена.
Инцидент произошел 1 октября прошлого года. Пострадавшая школьница встретилась с одноклассницей у супермаркета, после чего отправилась с ней в лес. Там обидчица набросилась на нее, схватила за волосы, изрезала ей лицо и шею канцелярским ножом и угрожала отрезать язык. Нападавшая при этом заявила, что планировала нападение два года, однако ждала 14-летия, чтобы избавить от тюрьмы своих родителей. Мотивом нападения она назвала зависть к внешности подруги. Жертва убедила одноклассницу, что не сможет выжить, и тогда нападавшая ушла. Пострадавшая начала терять сознание, но успела вызвать скорую.