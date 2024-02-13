В Петербурге у гражданина Германии нашли мармеладных мишек с каннабисом

Сотрудники Пулковской таможни пресекли контрабанду мармеладных конфет с каннабисом, запрещенные вещества обнаружили у прилетевшего в Санкт-Петербург 38-летнего гражданина Германии. Об этом сообщили в Северо-Западном таможенном управлении. NSN.FM

По версии специалистов, мужчина прилетел в Петербург к подруге по переписке. Газета.Ru