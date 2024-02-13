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В Петербурге у гражданина Германии нашли мармеладных мишек с каннабисом

Сотрудники Пулковской таможни пресекли контрабанду мармеладных конфет с каннабисом, запрещенные вещества обнаружили у прилетевшего в Санкт-Петербург 38-летнего гражданина Германии. Об этом сообщили в Северо-Западном таможенном управлении. NSN.FM

По версии специалистов, мужчина прилетел в Петербург к подруге по переписке. Газета.Ru

По информации Mash, таможенников заинтересовала упаковка «Fink green goldbears с изображением каннабиса, в которой лежали шесть темно-коричневых «мишек». Вскрыв упаковку сотрудники таможни учуяли резкий запах, после чего приняли решение провести экспресс-текст на содержание в продукте запрещенных веществ. Он показал положительные результаты — мармелад содержал тетрагидроканнабинол (ТГК). News.ru

В Петербурге у гражданина Германии нашли мармеладных мишек с каннабисом
© РИА Новости
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