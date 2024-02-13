В Петербурге у гражданина Германии нашли мармеладных мишек с каннабисом

В аэропорту Петербурга таможенники задержали немца после осмотра его вещей. Об этом сообщает ФТС России.

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По версии специалистов, 38-летний гражданин Германии прилетел в Петербург к подруге по переписке.

При осмотре сотрудники Пулково нашли пакет, на котором был изображен лист каннабиса.

«Внутри упаковки находилось шесть черно-коричневых желейных мишек с резким запахом. Их вес составил 20 граммов», – сообщили в ФТС.

Тест подтвердил, что в сладостях содержится наркотическое вещество. По словам самого пассажира, он купил мишек в Германии. Как правило, их мужчина употреблял во время перелетов, сладости якобы помогали ему спокойно спать.