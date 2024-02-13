В крови машиниста столкнувшегося с поездом тепловоза обнаружен алкоголь

В пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ сообщили о выявлении алкоголя у машиниста тепловоза, который столкнулся с грузовым поездом под Челябинском, передает РИА Новости.

Напомним, что инцидент произошел накануне, 12 февраля. При выезде с седьмого железнодорожного пути Уральского парка станции «Бердяуш» машинист тепловоза ЧМЭ-3 №8502 выехал на запрещенный сигнал светофора, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. В итоге произошло столкновение с грузовым поездом №2336. В настоящее время осуществляется проверка по данному делу.

В Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте отметили, что сейчас с машинистом работают следователи. Для восстановительных работ на станции Бердяуш привлекли 269 работников ЮУЖД и 12 единиц техники.