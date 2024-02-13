Сосиска привела к гибели жителя Санкт-Петербурга
В Санкт-Петербурге скончался житель города, который подавился сосиской. Врачи 11 дней боролись за жизнь пациента, но все завершилось летальным исходом. Об этом во вторник, 13 февраля, сообщает издание «Фонтанка.ру».
По информации СМИ, 62-летний житель улицы Коллонтай в Невском районе Санкт-Петербурга был доставлен в больницу в состоянии клинической смерти. В его дыхательных путях обнаружили кусочек сосиски.
Пациент был в крайне тяжелом состоянии. Несмотря на усилия врачей, он скончался утром 11 февраля, говорится в сообщении.
Другой случай произошел с посетителем ресторана в центре Саратова. Мужчина умер после того, как подавился куском мяса.
В Ленинградской области скончался годовалый ребенок. Его бабушка готовила суп и дала мальчику кусочек сырой моркови. Мальчик подавился и начал задыхаться. Бабушка не смогла ему помочь и вызвала скорую, но медики не смогли ничего сделать. Ребенок скончался в больнице.