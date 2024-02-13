Сосиска привела к гибели жителя Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге скончался житель города, который подавился сосиской. Врачи 11 дней боролись за жизнь пациента, но все завершилось летальным исходом. Об этом во вторник, 13 февраля, сообщает издание «Фонтанка.ру».

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По информации СМИ, 62-летний житель улицы Коллонтай в Невском районе Санкт-Петербурга был доставлен в больницу в состоянии клинической смерти. В его дыхательных путях обнаружили кусочек сосиски.

Пациент был в крайне тяжелом состоянии. Несмотря на усилия врачей, он скончался утром 11 февраля, говорится в сообщении.

Другой случай произошел с посетителем ресторана в центре Саратова. Мужчина умер после того, как подавился куском мяса.