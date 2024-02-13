Более ста тысяч человек в регионах России остались без электричества

Энергетики устраняют последствия непогоды, из-за которых более 100 тысяч человек находятся без энергоснабжения в ряде регионов России. Об этом сообщило в своем Telegram-канал Минэнерго РФ.

По данным ведомства на 7.00 мск, электроснабжение из-за непогоды нарушено в трех российских регионах.

«По количеству отключенных потребителей: Ростовская область - 52,3 тысячи человек, ЛНР - 41,9 тысячи человек, Волгоградская область - 11,5 тысячи человек», - отмечается в сообщении.

При этом в Астраханской области электроснабжение полностью восстановлено.

Накануне на ряд российских регионов обрушился ледяной дождь. В ряде школ Волгоградской области из-за сильного гололеда приняли решение отменить занятия, а учеников перевести на дистанционный формат обучения. Кроме того, в Еланском районе из соображений безопасности отменили несколько автобусных маршрутов.