Из-за ледяного дождя в Саратове закрыли аэропорт «Гагарин»

Ночью13 февраля закрыли саратовский аэропорт «Гагарин». Об этом сообщает ГУ МЧС региона. Сообщение о закрытии поступило от старшего диспетчера ЦПУ в 00:30 (по Мск). Из-за ледяного дождя были задержаны рейсы в московские аэропорты «Шереметьево» и «Внуково», а также в Санкт-Петербург и Минеральные Воды. По данным онлайн-табло аэропорта, задержка некоторых вечерних рейсов превысила 15 часов, некоторые рейсы отменили. На данный момент аэропорт вновь работает.