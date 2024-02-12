Мизулина обратится в СК по поводу блогерши, торгующей кадрами своей дочери

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что обратится в Следственный комитет РФ по поводу деятельности блогерши Дарьи Суднишниковой, которая «торгует в социальных сетях материалами с детской порнографией — кадрами своего малолетнего ребенка».

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— Готовим обращение в Следственный комитет, — написала она в Telegram-канале.

По ее словам, ранее она много раз обращалась в правоохранительные органы по поводу распространения этой блогершей запрещенного контента.

Суднишникова получила известность благодаря своей ранней беременности. Она забеременела в 13 лет, родила в 14. В настоящее время ей 18 лет, а ее дочери исполнилось три года.

В конце прошлого года Екатерина Мизулина обратилась в МВД с просьбой проверить музыканта, рэпера Пашу Техника. Его заподозрили в пропаганде наркотиков.