Тепловоз столкнулся с грузовым поездом в Челябинской области

В Челябинской области произошло ЧП на железной дороге: тепловоз столкнулся с грузовым поездом. Пострадавших нет, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.

В пресс-службе пояснили, что в районе станции Бердяуш машинист тепловоза ЧМЭ-3 N8502 выехал на запрещающий сигнал светофора, в связи с чем произошло столкновение с грузовым поездом N 2336.

«В результате столкновения никто не пострадал. Причины происшествия и последствия устанавливаются», — отметили в прокуратуре.

В ЮУЖД отметили, что из-за столкновения грузового и хозяйственного поездов произошел сход 12 порожних вагонов в грузовом поезде.