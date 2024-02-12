СКР предъявил обвинения бывшему директору клиники «Медицина 24/7»

По данным следствия, в результате оказания в клинике услуг, не отвечающих требованиям безопасности, скончалась женщина. 9 февраля Серебрянский задержан в аэропорту по прилете из Турецкой Республики, после чего помещен в СИЗО. Агентство "Москва"