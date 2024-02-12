Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения бывшему директору клиники «Медицина 24/7» Олегу Серебрянскому. Lenta.ru
«Ему инкриминируется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека (ст. 238 УК России)», — уточняет Следственный комитет. RT на русском
По данным следствия, в результате оказания в клинике услуг, не отвечающих требованиям безопасности, скончалась женщина. 9 февраля Серебрянский задержан в аэропорту по прилете из Турецкой Республики, после чего помещен в СИЗО. Агентство "Москва"