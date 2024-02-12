Пожар на нефтебазе в Харькове ликвидировали спустя три дня

Пожар, который возник после взрывов на нефтебазе в Харькове, ликвидировали спустя три дня. Информацию об этом предоставили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины. RT на русском
Удар российской армии был нанесен у ночь на субботу. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что сгорела АЗС. Однако позже областная прокуратура заявила об уничтожении объекта критической инфраструктуры. Российская газета
В свою очередь пресс-служба Харьковской областной прокуратуры проинформировала, что объект критической инфраструктуры, на котором произошел пожар, в результате инцидента уничтожен. ТАСС