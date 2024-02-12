Россиянин разнес стекло в аэропорту Шереметьево и попал на видео

Как пишет источник, пассажир по фамилии Юсольцев должен был улететь в Пермь в 23:55, но приехал в аэропорт почти через час после окончания регистрации. Мужчину не пустили в самолет, после чего он подошел к представительству перевозчика, накричал на сотрудников авиакомпании, а затем взял стойку ограждения и разбил стекло.