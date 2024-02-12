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ФСБ завела дело на калининградца за передачу СБУ сведений о РФ и Белоруссии

Следственный отдел УФСБ России по Калининградской области возбудил уголовное дело в отношении местного жителя за передачу службе безопасности Украине (СБУ) информации о социально-политической и экономической обстановке в России и Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

ФСБ завела дело на калининградца за шпионаж в пользу Украины
© РИА Новости

По данным ФСБ, мужчина сам связался с сотрудником СБУ, действуя «из личной заинтересованности».

Следователи спецслужбы возбудили в отношении жителя российского региона уголовное дело по статье 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией).

На прошлой неделе сообщалось, что ФСБ задержала иностранца на Камчатке за пропаганду терроризма. Мужчина разместил на своей странице в соцсетях видеозапись, в которой содержались призывы принимать участие в вооруженной борьбе против инакомыслящих на стороне организаций, признанных террористическими.

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