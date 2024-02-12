Российские врачи спасли раненного ножом в сердце ребенка

«Лезвие ножа проникло сквозь переднюю грудную стенку и травмировало правое предсердие. Для того, чтобы сердце вновь начало свободно сокращаться, мы удалили образовавшуюся жидкую кровь и ее сгустки из области правого предсердия», — рассказал заведующий отделением детской хирургии больницы Эмир Жамынчиев.