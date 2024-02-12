Российские врачи спасли раненного ножом в сердце ребенка

В Подмосковье врачи спасли мальчика, раненного ножом в сердце
Врачи Балашихинской больницы спасли девятилетнего мальчика с колотой раной грудной клетки. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Пациент поступил в больницу с ранением от ножа в сердце и кровопотерей — мальчик потерял около 500 мл крови.
«Лезвие ножа проникло сквозь переднюю грудную стенку и травмировало правое предсердие. Для того, чтобы сердце вновь начало свободно сокращаться, мы удалили образовавшуюся жидкую кровь и ее сгустки из области правого предсердия», — рассказал заведующий отделением детской хирургии больницы Эмир Жамынчиев.
Из Балашихинской больницы мальчика вертолетом санавиации доставили в реанимацию больницу МОНИКИ им. Владимирского, где медики продолжили лечение пациента.
«В постоперационном периоде возникла сложность из-за накопления жидкости в полости перикарда, но проблему удалось разрешить без оперативного вмешательства», — рассказала детский хирург больницы Евгения Полуконова.