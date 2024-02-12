В свердловской школе после избиения девочки с ОВЗ запретили телефоны

В новоуральской школе №1 ( Свердловская область ), где учатся дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), после избиения девочки учителем школьникам запретили ходить по учреждению с телефонами. Об этом URA.RU рассказала мама одного из учащихся.

«Преподаватель написал нам 9 февраля, что директор [ Ирина Красильникова ] запретила детям ходить в школе с телефонами. Их нужно либо сдавать классному руководителю утром, либо вовсе приходить без них», — пояснила женщина.

Инцидент произошел 5 февраля. На кадрах, которые попали в Сеть, видно, что мужчина-учитель подошел к девочке, сидящей на первой парте, размахнулся и ударил ее. Ребенок пытался увернуться. После этого в школе была организована проверка.