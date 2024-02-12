Министра российского региона заподозрили в браконьерстве

Полиция возбудила уголовное дело по факту незаконной охоты после того, как в автомобиле с министром здравоохранения Тамбовской области Алексеем Овчинниковым нашли подстреленных животных. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Днем 11 февраля сотрудники правоохранительных органов остановили для досмотра две машины — Toyota и Lada. В багажниках находились охотничьи ружья и разделанная туша косули. Охотники сказали, что едут с базы, расположенной рядом с деревней Лычное.

Там силовики обнаружили еще три туши, снегоход с полуприцепом, тепловизор и разделочную пилу.