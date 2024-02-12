Студент украл деньги у россиян при помощи не менее 70 кибермошенничеств

В Челябинске полиция задержала 20-летнего студента электротехнического колледжа, который подозревается в краже денег при помощи сайтов-двойников известных торговых интернет-площадок. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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В отношении него следователи возбудили дело по статье 159 УК РФ. Фигуранта отправили под стражу. Пока что установлена его причастность не менее чем к 70 кибермошенничествам, ущерб от которых составил порядка полумиллиона рублей.

По версии полицейских, злоумышленник, выступая в роли покупателя, предлагал откликнувшимся продавцам воспользоваться сервисами «Безопасная сделка» и «Доставка». Получив согласие, он отправлял им фишинговую ссылку на свой ресурс, имитирующий настоящую онлайн-платформу. На сайте пострадавшие заполняли форму для безналичных расчетов, вводили данные банковских карт и присланный код из сообщения. В результате с их счетов много раз списывали деньги.