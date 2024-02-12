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В Подмосковье перекрыт канал контрабанды драгоценных металлов

Сотрудники ФСБ и МВД перекрыли в Подмосковье канал контрабанды сырья, содержащего драгоценные металлы. Об этом со ссылкой на заявление Центра общественных связей ФСБ России пишет ТАСС.

В Подмосковье перекрыт канал контрабанды драгоценных металлов
© ТАСС

По данным спецслужбы, канал был организован россиянами и иностранными гражданами.

«Из незаконного оборота изъято более 5,5 т сырья, содержащего драгоценные металлы на сумму более 70 млн рублей», - пояснили в ФСБ.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк уточнила, что изъятое сырье содержит платину, палладий и родий.

По ее словам, у юридических и физических лиц незаконно скупались автомобильные каталитические нейтрализаторы, которые содержат драгоценные металлы. Затем их перерабатывали и контрабандой вывозили за границу.

«Задержаны четверо участников организованной группы – проживающие в Московском регионе граждане трех иностранных государств», - пояснила Волк.

Уголовное дело возбуждено по факту незаконного оборота драгоценных металлов и приготовления к их контрабанде. Подозреваемые арестованы.

Ранее в Амурской области пограничники остановили иностранцев, которые пытались вывезти из России более трех килограммов самородного золота под видом декоративных подвесок. Стоимость самородков оценивается более чем в 18 миллионов рублей.

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