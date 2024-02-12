В Ставрополе произошел пожар на территории воинской части

В воинской части в Ставрополе произошел пожар. Об этом заявил глава города Иван Ульянченко, передает РИА Новости. Глава города сообщил о происшествии в своем официальном Telegram-канале.

По его данным, в результате инцидента никто не пострадал.

«На первом этаже здания по Артема, 2 произошло возгорание. Все оперативные и экстренные службы на месте. По предварительным данным, пострадавших нет», — отметил глава Ставрополя.

По его словам, пожар мог произойти из-за короткого замыкания в одном из кабинетов. Ульянченко подчеркнул, что держит ситуацию на контроле.

Он также заявил, что возгорание локализовано.

6 февраля произошел пожар в ТЦ «Ривьера», который расположен на Автозаводской улице в Москве. Как сообщило РИА Новости со ссылкой на столичный главк МЧС, информация о пожаре поступила утром. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения обнаружили, что горит обшивка фасадной части здания.