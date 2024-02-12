Бойца СВО матом прогнали из российского клуба

В Нижневартовске участника специальной военной операции (СВО) не пустили в местное кафе-клуб. Об этом сам мужчина рассказал Telegram-каналу «Нижневартовск. Происшествия».

Мужчина недавно вернулся в город и хотел посетить бар в компании друга. При этом россиянин был одет в военную форму.

По словам бойца, к ним вышел «какой-то мужик типа хозяина» и попросил уйти. Военнослужащий отметил, что мужчина вел себя агрессивно и использовал мат при общении с ним. Участника СВО неизвестный назвал «рекламщиком спецоперации». Россиянин был вынужден уйти и признался, что испытывает чувство обиды в связи со случившимся.