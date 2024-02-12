Первый советник Ельцина перевел мошенникам 1,5 млн рублей

Бывший первый советник президента Бориса Ельцина и Герой СССР монах Киприан (Валерий Бурков) стал жертвой мошенников. Как сообщает Telegram-канал Mash, он перевел неизвестным все накопления и 1,5 млн рублей, которые взял в кредит.

Накануне в Telegram 66-летнему мужчине позвонил неизвестный, который представился сотрудником ФСБ. Он сообщил ему об утечке данных об обладателях звания Героя Советского Союза и заявил, что денежные средства на счетах необходимо срочно «спасать». Бурков поверил мошеннику и перевел все накопления. После этого аферист еще раз позвонил ему и убедил в необходимости взять кредит — монах оформил заем и отдал деньги злоумышленнику.

Через некоторое время Буркову вновь позвонил неизвестный, однако в этот раз рядом оказался сын — он услышал разговор и обратился в полицию. Точная сумма ущерба пока неизвестна, правоохранители проводят проверку.