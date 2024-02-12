В российском регионе школьница скончалась от менингита

Школьница, у которой были диагностированы менингококковая и пневмококковая инфекции, умерла 9 февраля. Еще двух людей, ранее контактировавших с ней, госпитализировали для дальнейшего обследования в инфекционной больнице. Об этом в понедельник, 12 февраля, сообщили в пресс-службе правительства региона.

На текущий момент в лицее №6 приостановлены занятия, а в самом образовательном учреждении происходит дезинфекция помещений. Врачи также выполняют противоэпидемические и профилактические работы.

— Предпринимаются все необходимые меры для недопущения распространения инфекции. В ходе профилактических мероприятий привиты более 150 человек, — рассказали в пресс-службе региона.

Сотрудники Роспотребнадзора обследовали всех контактировавших с девочкой лиц, у двух из них была диагностирована инфекция. Сейчас они госпитализированы, следует из публикации в Telegram-канале правительства.

В январе в поезде Москва — Чита у ребенка резко поднялась температура, после чего он потерял сознание и умер. Об этом рассказала мать девочки.