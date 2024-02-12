В Казани мужчина умер при очистке автоцистерны

12 февраля на автомойке в столице Татарстана двое мужчин потеряли сознание. Как сообщает пресс-служба МЧС по региону, они отмывали изнутри автоцистерну для перевозки опасных грузов. Предположительно после токсичного вещества гексен.

Прибывшие пожарные вытащили пострадавших, спустившись в емкость в дыхательных аппаратах. Оба мужчины были переданы медикам, однако, один из них (1984 года рождения), несмотря на усилия врачей, погиб на месте. Второй (1989 года рождения) был госпитализирован с острым химическим отравлением.