Мужчина напал с топором на знакомого в Москве

Мужчина выжил после того, как знакомый несколько раз ударил его топором по голове. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 11 февраля, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК городу Юлия Иванова.

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— Мужчина, находясь в квартире жилого дома, расположенном на Литовском бульваре в городе Москве, в ходе конфликта нанес несколько ударов топором в область головы и спины ранее знакомого, — рассказала она.

По словам собеседницы «ВМ», пострадавший сумел отбиться и выбежать на улицу, где попросил прохожих о помощи. Его доставили в больницу и оказали необходимую помощь.

Следователи задержали нападавшего и возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство, заключила Иванова.

Похожее преступление произошло в столичном районе Ясенево. Мужчина и женщина в ходе конфликта попытались зарезать своего знакомого. Пострадавший смог спастись и обратиться к врачам.