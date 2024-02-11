Мужчина напал с топором на знакомого в Москве

Мужчина напал с топором на знакомого на юго-западе Москвы
Мужчина выжил после того, как знакомый несколько раз ударил его топором по голове. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 11 февраля, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК городу Юлия Иванова.
— Мужчина, находясь в квартире жилого дома, расположенном на Литовском бульваре в городе Москве, в ходе конфликта нанес несколько ударов топором в область головы и спины ранее знакомого, — рассказала она.
По словам собеседницы «ВМ», пострадавший сумел отбиться и выбежать на улицу, где попросил прохожих о помощи. Его доставили в больницу и оказали необходимую помощь.
Следователи задержали нападавшего и возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство, заключила Иванова.
Похожее преступление произошло в столичном районе Ясенево. Мужчина и женщина в ходе конфликта попытались зарезать своего знакомого. Пострадавший смог спастись и обратиться к врачам.
В деревне Щемилово Богородского городского округа, кубинец поссорился со своим знакомым из-за долга. После словесной перепалки злоумышленник четыре раза ударил оппонента ножом. Пострадавший сумел отбиться и обратиться к врачам.