Мошенники обманули первого советника Ельцина

Телефонные мошенники обманули первого советника президента России Бориса Ельцина и Героя Советского Союза 66-летнего Валерия Буркова, принявшего сан и ставшего монахом Киприаном. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Ему позвонил неизвестный и представился сотрудником ФСБ. Аферист убедил Буркова, что из-за утечки данных Героев СССР нужно срочно перевести все сбережения на безопасный счет. Монах Киприан перевел деньги со своего счета мошенникам, а затем по их настоянию еще взял кредит на 1,5 миллиона рублей и также отдал им.

Во время очередного разговора с преступниками рядом оказался сын Буркова, который понял, что отец стал жертвой мошенничества.

Полиция проводит проверку. Сумма ущерба устанавливается.

Валерий Бурков — полковник запаса, за его достижения ему было присвоено звание Героя Советского Союза. В 1991 году он стал первым советником президента России Бориса Ельцина. В 2016 году Бурков постригся в монахи.