В таиландском заливе Пханг-Нга затонула прогулочная лодка (лонгтейл) с туристами из Китая. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в воскресенье, 11 февраля, во время поездки туристов к острову Хонг. Семь граждан КНР и тайский капитан оказались в воде.

По данным канала, проплывающие мимо места крушения лодки не замечали пострадавших из-за сильных волн.

Вместе с тем, через 15 минут, когда люди почти полностью выбились из сил, рядом оказался катер с туристами из России, Украины и стран ЕС. Гид и капитан услышали крики китайцев и направили судно к пострадавшим.