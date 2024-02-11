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Русские и украинцы спасли тонущих туристов из Китая в Таиланде

В таиландском заливе Пханг-Нга затонула прогулочная лодка (лонгтейл) с туристами из Китая. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в воскресенье, 11 февраля, во время поездки туристов к острову Хонг. Семь граждан КНР и тайский капитан оказались в воде.

По данным канала, проплывающие мимо места крушения лодки не замечали пострадавших из-за сильных волн.

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Вместе с тем, через 15 минут, когда люди почти полностью выбились из сил, рядом оказался катер с туристами из России, Украины и стран ЕС. Гид и капитан услышали крики китайцев и направили судно к пострадавшим.

Россияне и украинцы активно включились в процесс спасения и помогли китайцам и таиландцу подняться на борт. Затем их отвезли на берег и передали сотрудникам национального парка.

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