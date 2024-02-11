Обнаружены оба черных ящика рухнувшего в Онежское озеро Ми-8

Специалисты обнаружили два черных ящика, которые были установлены на упавшем в Онежское озеро вертолете Ми-8 МЧС России, сообщает 78.RU. Они отправлены на расшифровку.

Один из бортовых самописцев фиксировал переговоры в кабине пилотов между членами экипажа, а также коммуникацию судна с внешними объектами, например, центром организации воздушного движения. В функции второго самописца входили запись параметров полета и регистрация ошибок судна. Система регистрировала все летные параметры, вплоть до скорости и высоты полета, а также показатели систем — отказ двигателей, давление масла и другую информацию.

Вертолет Ми-8 МЧС России с тремя членами экипажа на борту потерпел крушение в ночь на 5 февраля во время тренировочного полета над Онежским озером. Место падения обнаружили по сигналу с мобильного телефона командира воздушного судна. Борт принадлежал МЧС Вологодской области. Он направлялся из Петрозаводска в Вытегру.

10 февраля спасатели нашли тела всех троих членов экипажа рухнувшего на дно озера вертолета. В рамках расследования будут проведены экспертизы, которые установят точные причины смерти.