Воспитанники школы-интерната в Москве госпитализированы с кишечной инфекцией

РИА Новости: в Москве ученики школы-интерната попали в больницу с отравлением
Пятеро воспитанников школы-интерната имени Колмогорова в Москве гдоставлены в медицинское учреждение с признаками кишечной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным столичного Роспотребнадзора 12 ученикам московской школы-интерната потребовалась медицинская помощь, пятеро из них госпитализированы с признаками кишечной инфекции.
В образовательном учреждении проводятся противоэпидемические мероприятия, работа пищеблока интерната временно приостановлена. Детей и работников учреждения осмотрят врачи.
Ранее в Приморье закрыли кафе после отравления 21 человека.
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