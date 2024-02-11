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В России загорелся международный аэропорт

В международном аэропорту Новокузнецка в Кемеровской области произошло возгорание по неосторожности. Об этом сообщил источник РЕН ТВ. По его словам, никто не пострадал.

В России загорелся международный аэропорт
© РИА Новости

«Предположительно, загорелись стройматериалы по неосторожности в здании нового терминала», — сообщил источник РЕН ТВ.

По его словам, сварочные работы шли рядом с действующим терминалом.

Он отметил, что люди были эвакуированы, никто не пострадал. Возгорание почти ликвидировано.

Ранее в Адлерском районе Сочи недалеко от аэропорта произошел пожар. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что более 60 человек и 15 единиц техники тушили возгорание.

Происшествия
Вениамин Кондратьев
Кемеровская Область
Россия
Новокузнецк
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