В России загорелся международный аэропорт
В международном аэропорту Новокузнецка в Кемеровской области произошло возгорание по неосторожности. Об этом сообщил источник РЕН ТВ. По его словам, никто не пострадал.
«Предположительно, загорелись стройматериалы по неосторожности в здании нового терминала», — сообщил источник РЕН ТВ.
По его словам, сварочные работы шли рядом с действующим терминалом.
Он отметил, что люди были эвакуированы, никто не пострадал. Возгорание почти ликвидировано.
Ранее в Адлерском районе Сочи недалеко от аэропорта произошел пожар. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что более 60 человек и 15 единиц техники тушили возгорание.