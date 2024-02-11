В России загорелся международный аэропорт

В международном аэропорту Новокузнецка в Кемеровской области произошло возгорание по неосторожности. Об этом сообщил источник РЕН ТВ. По его словам, никто не пострадал.

«Предположительно, загорелись стройматериалы по неосторожности в здании нового терминала», — сообщил источник РЕН ТВ.

По его словам, сварочные работы шли рядом с действующим терминалом.

Он отметил, что люди были эвакуированы, никто не пострадал. Возгорание почти ликвидировано.