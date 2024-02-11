СК возбудил уголовное дело после взрыва в Элисте

Следственный комитет Калмыкии возбудил уголовное дело после взрыва в Элисте.

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Об этом говорится в Telegram регионального ведомства.

Как отметили в СК, в ночь на 11 февраля по месту проживания мужчины, осуществившего 10 февраля подрыв в офисном помещении центра по оказанию психологической помощи, произошла детонация неустановленного взрывного вещества, в результате чего пострадали трое росгвардейцев. На месте взрыва сотрудники Росгвардии проводили мероприятия по поиску, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов. Пострадавшие были госпитализированы.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в Элисте в доме мужчины, который ранее привёл в действие неустановленное устройство в центре психологической помощи.