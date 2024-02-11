В Ростовской области 195 тысяч человек остались без света из-за непогоды

В минувшую субботу Ростовская область оказалась во власти непогоды. Ледяной дождь и мокрый снег сковали населенные пункты на западе и в центральных районах региона.

В результате без электроснабжения остались почти 195 тысяч человек. Об этом сегодня утром сообщили в пресс-службе Минэнерго России.

Сейчас ведутся восстановительные работы. В них задействована 81 бригада. Привлечены 283 энергетика и 109 единиц спецтехники.

Отмечается, что толщина льда на проводах достигает почти 40 мм. Нагрузку не выдерживают даже железобетонные опоры.