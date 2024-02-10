На территории свободной экономической зоны Антальи в ангаре вспыхнул пожар

Как сообщает телеканал TRT , на тушение прибыли 15 пожарных расчетов. К настоящему времени удалось взять распространение огня под контроль. Продолжается работа по остужению внешних стен ангара и дальнейшей локализации пожара.

В свободной экономической зоне Антальи, которая расположена в районе Коньяалты у порта, размещены десятки судостроительных производств. В основном это мастерские по строительству малых судов, яхт и катеров. Пожары в этой зоне не редкость. Чаще всего их причиной является превышение концентрации и возгорание горючих паров от краски или лака, используемых в производстве.