В городе Элиста Республика Калмыкия неизвестный мужчина забросил гранату в центр медиации и образовательных услуг. Об этом сообщает служба «112».

«В Элисте неизвестный мужчина забросил гранату в центр медиации и образовательных услуг, который находится на первом этаже жилого дома», — сообщает «112», ссылаясь на источник.

По предварительным данным, один человек погиб и еще двое пострадали. На месте работают правоохранители.