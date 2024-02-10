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«112»: в Элисте мужчина взорвал центр медиации

В городе Элиста Республика Калмыкия неизвестный мужчина забросил гранату в центр медиации и образовательных услуг. Об этом сообщает служба «112».

«В Элисте неизвестный мужчина забросил гранату в центр медиации и образовательных услуг, который находится на первом этаже жилого дома», — сообщает «112», ссылаясь на источник.

По предварительным данным, один человек погиб и еще двое пострадали. На месте работают правоохранители.

URA.RU направило запрос в правоохранительные органы. Ответ на него ожидается.

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