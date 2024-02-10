Специалисты подняли со дна Онежского озера вертолет Ми-8

Специалистам удалось поднять со дна Онежского озера вертолёт Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России, потерпевший крушение неделю назад. Об этом пишет Telegram-канал «112».

По данным канала, несколько попыток поднять вертолет оказались неудачными: трос не выдерживал воздушного судна и обрывался.

После подъема борт был уложен на большие сани. На воскресенье, 11 февраля, запланирована операция по доставке его на берег по льду озера.

Сотрудники СК РФ провели первичный осмотр вертолета.