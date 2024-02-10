Специалисты подняли со дна Онежского озера вертолет Ми-8
Специалистам удалось поднять со дна Онежского озера вертолёт Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России, потерпевший крушение неделю назад. Об этом пишет Telegram-канал «112».
По данным канала, несколько попыток поднять вертолет оказались неудачными: трос не выдерживал воздушного судна и обрывался.
После подъема борт был уложен на большие сани. На воскресенье, 11 февраля, запланирована операция по доставке его на берег по льду озера.
Сотрудники СК РФ провели первичный осмотр вертолета.
Журналисты пояснили, что на борту находились три человека. Тело одного из членов экипажа удалось обнаружить, поиски остальных летчиков продолжаются.
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