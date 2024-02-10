Названо число отравившихся едой из кафе в Дагестане

В медицинские учреждения Дагестана обратились за помощью 15 человек, семеро из них госпитализированы. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации Казбековского района республики.

Ранее в прокуратуре Дагестана рассказали, что в районную ЦРБ поступили с признаками кишечной инфекции шесть человек.

В администрации пояснили, что причиной обращения является «употребление некачественной пищи в заведении общественного питания».

Все больные, заметили в пресс-службе, питались или заказывали пищу в одной из точек общепита селения Дылым, реализующей еду быстрого приготовления.