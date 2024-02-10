Во Франции произошел пожар на АЭС

В субботу ночью на атомной электростанции Шинон вспыхнул пожар. Два энергоблока остановлены, руководство АЭС утверждает, что опасности для населения и окружающей среды нет.

«Около 2:40 ночи сработала противопожарная система на атомной электростанции Шинон. При невыясненных обстоятельствах загорелся главный трансформатор энергоблока №3», — сообщает радиостанция.

Пожар был вскоре потушен. Руководство АЭС утверждает, что «никакого воздействия на население и окружающую среду оказано не было», поскольку пожар случился «за пределами ядерной зоны».

Однако энергоблоки №3 и №4 отключены до дальнейшего уведомления. Временно АЭС будет производить меньше электроэнергии

Причины ЧП неизвестны. Французские власти пока не комментировали инцидент.