В Истре арестовали организатора поджога дома участника СВО

Суд арестовал до 18 марта обвиняемого в организации поджога дома участника специальной военной операции в подмосковной Истре и покушении на убийство, который накануне был задержан в аэропорту Внуково при попытке покинуть страну. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК.
"По ходатайству следователя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области судом арестован обвиняемый в организации поджога домовладения участника специальной военной операции, покушения на убийство его супруги, а также ряда других преступлений (п. "б" ч. 3 ст. 163, ч. 3 ст. 30, пп. "е", "ж" ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 167 УК РФ). Под стражей он будет находиться до 18 марта 2024 года", - сказали в пресс-службе.
Пожар в доме участника СВО произошел 15 января, внутри находилась его жена. Женщине удалось выбраться из горящего дома через окно спальни. Дом полностью сгорел, частично пострадали два автомобиля женщины. 18 января из МЧС было получено заключение специалиста, согласно которому причиной возгорания является поджог. Возбуждено уголовное дело. В ходе расследования два исполнителя были задержаны сразу, а организатор скрылся и был объявлен в розыск.
В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что ранее жене участника специальной военной операции поступали угрозы.
По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина для дальнейшего расследование уголовное дело в ближайшее время будет передано в ГСУ СК России.