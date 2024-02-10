В Истре арестовали организатора поджога дома участника СВО

"По ходатайству следователя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области судом арестован обвиняемый в организации поджога домовладения участника специальной военной операции, покушения на убийство его супруги, а также ряда других преступлений (п. "б" ч. 3 ст. 163, ч. 3 ст. 30, пп. "е", "ж" ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 167 УК РФ). Под стражей он будет находиться до 18 марта 2024 года", - сказали в пресс-службе.