В Томске директора школы обвинили в доведении ученицы до самоубийства

Уголовное дело по статье 110 УК РФ «Доведение до самоубийства несовершеннолетнего» возбуждено в отношении 51-летней руководительницы одной из школ в Томске. При этом ученица, совершившая попытку суицида, выжила. Такую информацию приводит Telegram-канал SHOT.

По данным канала, после январских школьных каникул у 15-летней девочки возник конфликт с другой ученицей. Подростки поругались в школе, но благополучно разошлись. После инцидента девочку вызвали в кабинет директора, где присутствовала мать другой ученицы.

В присутствии директора школы она стала ей угрожать, называть преступницей и говорить, что сломает ей жизнь.

После этого у школьницы случилась истерика. Затем её экстренно госпитализировали с острым отравлением противовоспалительными таблетками. Девушку удалось спасти, сейчас она проходит курс реабилитации.

По данным SHOT, против директора возбудили уголовное дело и отпустили под обязательство о явке. Женщине, запугавшей ученицу, обвинения пока не предъявлены.

При этом издание vtomske.ru в конце января приводило комментарий директора школы — Гуманитарного лицея — Евгении Баталовой.

«На данный момент правоохранительные органы определили, что никаких нарушений ни со стороны директора, ни той ситуации, нет, и даже дела, как мне было сказано, прекращены», — сообщила директор.