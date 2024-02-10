В Россию экстрадировали разыскиваемого главврача клиники «Медицина 24/7»

Задержан в Турции и экстрадирован в Россию бывший гендиректор и главврач частной московской клиники «Медицина 24/7» Олег Серебрянский. Несколько лет назад его обвинили в некачественном лечении, приведшем к смерти продюсера Владимира Арцибашева. После этого медик уехал из РФ и был объявлен в розыск Интерполом, сообщает SHOT.

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По данным SHOT, накануне Серебрянского задержала полиция Турции и депортировала в Россию самолётом. Гендиректор уже доставлен в столичное СИЗО. Начались следственные действия, Серебрянскому грозит шесть лет колонии.

Скандал вокруг клиники Серебрянского «Медицина 24/7» разгорелся после смерти продюсера Владимира Арцибашева в 2019 году. Родственники заявили, что он скончался из-за ошибки врачей клиники.