На Сахалине ввели карантин из-за птичьего гриппа на одной из птицефабрик
На территории Южно-Сахалинска и двух сёл Анивского городского округа ввели карантин на фоне выявленного птичьего гриппа на АО «Птицефабрика Островная».
«Установить с 10 февраля 2024 года ограничительные мероприятия (карантин) по высокопатогенному гриппу птиц... на срок до истечения 21 календарного дня после убоя последней птицы», — говорится в тексте указа губернатора региона.
Ранее сообщалось, что в Великобритании выявили первый случай заражения человека новым штаммом свиного гриппа.