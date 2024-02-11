$90.89-0.3797.94-0.42
Войти в почту

На Сахалине ввели карантин из-за птичьего гриппа на одной из птицефабрик

На территории Южно-Сахалинска и двух сёл Анивского городского округа ввели карантин на фоне выявленного птичьего гриппа на АО «Птицефабрика Островная».

На Сахалине ввели карантин из-за птичьего гриппа на одной из птицефабрик
© РИА Новости

«Установить с 10 февраля 2024 года ограничительные мероприятия (карантин) по высокопатогенному гриппу птиц... на срок до истечения 21 календарного дня после убоя последней птицы», — говорится в тексте указа губернатора региона.

Ранее сообщалось, что в Великобритании выявили первый случай заражения человека новым штаммом свиного гриппа.

Происшествия
Южно-Сахалинск