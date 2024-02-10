В Петербурге предотвратили теракт на металлургическом заводе

Самодельное взрывное устройство (СВУ) нашли на территории Всеволожского завода алюминиевых сплавов в Ленинградской области. Оно содержало почти 2 килограмма мощной взрывчатки, сообщает Telegram-канал SHOT.

© Газета.Ru

По данным канала, бомбу обнаружили накануне на охраняемой территории завода, рядом со складским помещением. Три бурых бруска с пластмассовой трубкой находились в полиэтиленовом пакете.

На место сразу вызвали правоохранителей, они забрали находку на экспертизу.

Сегодня стало известно, что в пакете нашли более 1,7 кг тетрила (это мощное взрывчатое вещество) и зажигательную трубку.

На заводе производят алюминиевые сплавы, перерабатывая вторсырье. Известно, что место, где нашли бомбу, не охвачено камерами видеонаблюдения.